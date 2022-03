Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag, 07.März 2022, auf einem Supermarktparkplatz in der Rudolstädter Straße in Jena. Die Fahrerin eines Seats parkte ihr Fahrzeug, gegen 14:30 Uhr, ordnungsgemäß auf einer dafür vorgesehenen Parkfläche ab und begab sich zum Einkaufen in den Markt. Als die Frau etwa 20 Minuten später zu ihrem Pkw zurückkehrte und die Kofferraumklappe öffnen wollte, musste sie eine Beschädigung an dieser feststellen. Rechts neben der Kennzeichentafel befand sich eine circa 15 cm große Eindellung. Die Geschädigte kann ausschließen, dass der Schaden zu einem früheren Zeitpunkt entstanden ist, da sie zuvor bereits am Kofferraum hantierte und hier noch kein Schaden zu erkennen war. Nachdem die Fahrzeughalterin einige Minuten nach Feststellung der Beschädigung auf dem Parkplatz wartete, in der Hoffnung das sich der Verursacher noch meldete, dieser aber unbekannt blieb, meldete die Geschädigte die Unfallflucht der Polizei und erstattete Anzeige. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Da es aktuell keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher vorliegen, sucht die Polizei Jena nun nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfallverursacher geben? Wer hat den Unfall und das anschließende pflichtwidrige Entfernen vom Unfallort beobachten können? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter: 03641 - 810 oder per Mail an ED.ID.Jena@polizei.thueringen.de

