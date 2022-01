Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind verletzt nach Notbremsung

Weimar (ots)

Wer kann Hinweise zu einem silbernen Pkw geben, der am Donnerstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr die Schwanseestraße befuhr und von hier nach links in die Karl-Liebknecht-Straße abbog. Bei diesem Abbiegevorgang nahm der Fahrer des Pkw, vermutlich ein Audi, einem aus Richtung Weimarplatz kommenden Bus die Vorfahrt. Der Fahrer des Busses musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Zuge dieses Manövers ist ein 7-jährigen Kind gegen eine Scheibe geschleudert wurden. Der Junge wurde hierbei leicht am Kopf verletzt. Der Fahrer des silbernen Pkw indes schien sich den Folgen seines Fehlverhaltens nicht bewusst zu sein und verließ den Ort des Geschehens. Zur Sachbearbeitung des Unfalls wird nunmehr nach dem Fahrer selbst oder Zeugen, die Angaben zu seiner Identität machen können, gesucht.

