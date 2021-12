Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glätteunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagmorgen ereignete sich in der Ortslage Wolfersdorf ein Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw Audi kam in einer Rechtskurve, aufgrund von Straßenglätte, nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte der Audi mit einer Grundstücksmauer. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

