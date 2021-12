Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

Unbekannte Täter gelangten widerrechtlich in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Stauffenbergstraße. Dort öffneten sie gewaltsam die Verriegelung eines Abteils und entwendeten Werkzeug im Wert von 100 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20 Euro.

