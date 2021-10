Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht Jena

Jena (ots)

Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern

Am Wochenende kam es in den Nächten zu insgesamt vier Verkehrsdelikten mit E-Scooter-Fahrern. Am Samstagmorgen wurde mit einem 17-jährigen Jugendlichen in der Kahlaischen Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,52 Promille. Ein weiterer Rollerfahrer wurde in der darauffolgenden Nacht gegen 22:25 Uhr im Stadtzentrum ebenfalls auf seine Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Auch dieser lag bei den 35-jährigen mit 1,24 Promille im Straftatenbereich. Am Sonntagmorgen stellte die Polizei weiterhin einen 35-jährigen Mann fest, welcher mit einem E-Scooter das Stadtzentrum befuhr. Mit gemessenen 0,8 Promille muss sich die Person nun einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten. Zu einem Verkehrsunfall kam es sogar schon in der Nacht vom Freitag auf Samstag. Gegen 00:00 Uhr stütze ein 19-Jähriger mit seinem Roller auf Höhe eines geparkten Fahrzeuges in der Semmelweisstraße und verursachte hierbei Schaden am Fahrzeug. Er selbst fügte sich durch den Sturz eine Kopfplatzwunde zu. Mit 2,18 Promille endete die Nacht anschließend im Krankenhaus.

Mehrere Schlägereien im Stadtzentrum

Wegen körperlichen Auseinandersetzungen musste die Polizei am Wochenende mehrfach ausrücken. Am Samstagmorgen kam es am Nonnenplan zu einer Schlägerei zwischen zwei in Streit geratenen, alkoholisierten Gruppen. Die Gemüter konnten bei Eintreffen vor Ort beruhigt werden. Da drei Personen mit leichten Verletzungen festgestellt worden, wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Unrühmlich verhielt sich auch ein 23-jährger Mann, welcher Hausverbot in einer Bar in der Johannisstraße hatte. Aufgrund seiner Uneinsichtigkeit die Örtlichkeit zu verlassen, wurde am Sonntagmorgen die Polizei durch den Inhaber angesprochen. Im weiteren Verlauf versuchte die Person die Polizeibeamten wegzustoßen, um die Lokalität betreten zu können. Die Person musste fortfolgend unter Widerstand in Gewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem nunmehr Beschuldigten wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte einen Wert von 2,75 Promille.

Tageseinnahmen entwendet

Unbeaufsichtigt ließ der Besitzer einer Gaststätte die Tageseinnahmen im Wert von ca. 1600 Euro. Am Samstagvormittag, gegen 09:00 Uhr entlud der 48-jährige Geschädigte sein Fahrzeug in der Geraer Straße. Hierbei ließ er das Kellner-Portemonnaie sowie sein Mobiltelefon auf dem Beifahrersitz des Pkw liegen und entfernte sich vom Fahrzeug ohne es zu verschließen. Als der Geschädigte kurze Zeit später zurückkehrte, konnte er nur noch das Fehlen seiner Sachen feststellen.

Fahrrad aus Keller entwendet

In der Nacht vom 08.10.2021 zum 09.10.2021 begaben sich Einbrecher in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße und brachen hier das Vorhängeschloss eines Abteils auf. Grund war ein Mountainbike der Marke CUBE im Wert von ca. 2400 Euro. Die 30 jährige Geschädigte bemerkte den Einbruch und das Fehlen ihres Fahrrades erst am nächsten Tag.

Geld von mehreren Konten abgeräumt

Am 09.10.2021 wurde durch einen 63-jährigen auf der Polizeidienststelle in Jena Anzeige erstattet, weil dieser zuvor auf eine Betrugsmasche hereingefallen war. Unbekannte Täter hatten sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgegeben und unter dem Vorwand der Umstellung des TAN-Verfahrens telefonisch Zugangsdaten zum Online-Banking des Geschädigten erfragt. Aufgrund verdächtiger Benachrichtigungen per Mail, ließ der Geschädigte seine Konten am Folgetag sperren. Zu diesem Zeitpunkt wurde ihm bereits mitgeteilt, dass von mehreren Konten eine große Geldsumme transferiert wurde.

