LPI-GTH: Kollidiert

Arnstadt (ots) - In der zurückliegenden Nacht begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen widerrechtlich in einen Ladenkomplex in der Alfred-Ley-Straße und entwendeten von einer dort ansässigen Bäckereifiliale Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zudem entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ...

mehr