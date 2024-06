Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung in Kirche- Zeugensuche

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

In eine Kirche in der Scherbdaer Straße begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen und beschädigten in der weiteren Folge zwei dort befindliche Wandbilder. Der oder die Unbekannten verursachten einen Schaden in geschätzter Höhe von 1.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 01. Juni, 10.00 Uhr und dem 02. Juni, 10.00 Uhr verübt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0144592/2024) entgegen. (jd)

