LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 65-jährige Fahrerin eines Hyundai fuhr gestern Nachmittag von Remstädt in Richtung L1030 und beabsichtigte nach links auf diese aufzufahren. Gleichzeitig fuhr eine 35-jährige Fahrerin auf der L1030 von Gotha in Richtung Goldbach. Offenbar übersah die 65-Jährige den Seat und fuhr auf die Straße auf, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Beide Fahrzeugführer wurden dadurch leicht verletzt und kamen in ein ...

mehr