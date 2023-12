LPI-GTH: Erneut ein Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Am Samstagnachmittag waren ein 18-jähriger Eisenacher und sein Freund in einem Markt für Konsumgüter in der Mühlhäuser Straße zu Eisenach einkaufen. Man stellte hierfür die Fahrräder vor dem Einkaufsmarkt ab. Dies war ca. gegen 16.15 Uhr. Als man nach dem Einkaufen wieder zu den Fahrräder zurücklief, war nur noch das des Freundes da. Das entwendete Fahrrad des Eisenachers war ein orange/gelbes ...

mehr