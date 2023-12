LPI-GTH: Fahrrad geklaut - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch Unbekannte die Scheibe eines Schaukastens zerstört. Der Schaukasten stand am Markt zu Eisenach. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach ( 03691/2610 ) unter Angabe der Bezugsnummer 0328063/2023 entgegen. (vt) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

