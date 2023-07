Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Gegenverkehr Spiegel abgefahren und dann geflüchtet

Ilmenau (ots)

Am Grenzhammer kam es am Samstagvormittag zu einem "Spiegelklatscher" zwischen 2 Autos im Gegenverkehr, als ein stadtauswärts fahrender, roter Wagen auf die Gegenfahrspur kam und mit dem entgegenkommenden Opel am Spiegel zusammenstieß und beide Autos hierbei beschädigt wurden. Ohne anzuhalten fuhr der rote Wagen weiter in Richtung Langewiesen davon. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. (ef)

