LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gotha (ots) - Gestern Abend wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Friedrichstraße verletzt. Die 34-Jährige war mit ihrem Rad in der Bahnhofstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung der Einbahnstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Friedrichstraße missachtete die Frau die Vorfahrt eines Mercedes, der sich bereits in der Friedrichstraße befand. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Atemalkoholtest ...

