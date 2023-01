Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw in Brand geraten

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es gegen 15.30 Uhr in der Röberstraße zu einem Pkw-Brand. Nach bisherigem Erkenntnisstand entstand an dem ordnungsgemäß abgestellten Daimler aufgrund eines technischen Defekts Feuer, das auf die Fassade eines daneben befindlichen Hauses übergriff. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Brand konnte rasch durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell