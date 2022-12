LPI-GTH: Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots) - Ein 35-Jähriger befuhr heute Nacht, gegen 03.20 Uhr, mit seinem Audi den Bierweg in Richtung "Am Obertunk". In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Stromkasten und eine Grundstücksumfriedung, wodurch dort 5000 Euro und am Audi 15.000 Euro Sachschaden entstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von rund 0,4 Promille. Zur ...

