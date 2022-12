Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Barbershop- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Nicht nur einen erheblichen Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro verursachten ein oder mehrere unbekannte Personen in einem Barbershop in der Straße "Bierweg" in Arnstadt, sondern auch einen Beuteschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten anschließend Bargeld sowie mehrere Haarschneidemaschinen. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 22475334) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell