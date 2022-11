Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kaffeemaschinen gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich zwei Kaffeevollautomaten im Gesamtwert von knapp 600 Euro stahlen zwei noch unbekannte Männer am Samstag aus einem Discounter in der Damaschkestraße. Als sich die Männer die Kartons mit den Maschinen gegen 16.50 Uhr ergriffen und ohne zu bezahlen das Ladenlokal verließen, konnten sie noch kurzzeitig von einem Zeugen bis in die Oststraße verfolgt werden, bevor er sie aus den Augen verlor. Beide Täter waren männlich, hatten dunkle Haare und besaßen einen ausländischen Phänotyp. Einer von ihnen hatte eine athletische Figur und war mit einem weißen Pullover oder weißer Jacke bekleidet. Der andere Mann trug eine kaputte Jeans und besaß eine Tätowierung am linken Knie oder Oberschenkel. Zeugenhinweise zu den Tätern nimmt die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugnummer 0292895/2022 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell