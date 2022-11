Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit dem Fahrrad überschlagen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Gestern ereignete sich am frühen Abend, gegen 17.15 Uhr, im Bereich der Kreuzung Waltershäuser Straße/18.März-Straße ein Verkehrsunfall. Der 49 Jahre alte Geschädigte war mit seinem Fahrrad unterwegs, als ihm plötzlich ein Unbekannter einen Gegenstand zwischen die Speichen des Vorderrades warf. In der Folge überschlug sich der Fahrradfahrer. Er blieb dabei unverletzt und auch am Fahrrad entstanden nur geringe Schäden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 190 cm groß, schlank, 5-Tage-Bart und dunkel gekleidet. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0278297/2022) entgegengenommen. (db)

