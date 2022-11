Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angriff auf Zigarettenautomat - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am 01.11.2022, zwischen 03.00 Uhr und 12.45 Uhr machten sich Unbekannte an dem Zigarettenautomat in der Goldbacher Straße nahe eines Restaurants zu schaffen. Das Gerät wurde gewaltsam geöffnet und anschließend wurden Bargeld und Zigaretten in unbekannter Menge entnommen. Der Sachschaden wurde auf ca. 600 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeugen (Bezugsnummer: 0268505/2022/Tel. 03621-781124). (db)

