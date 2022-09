Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsdelikte

Ilm-Kreis (ots)

Am gestrigen Tag führte die Polizei Verkehrskontrollen im Schutzbereich der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau durch. Gegen 15.15 Uhr wurde ein 39-jähriger Fahrer eines Opel in Ilmenau kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Bei einem 22-jährigen Fahrer eines Audi, welcher gegen 20.45 Uhr in Plaue kontrolliert wurde, wies ein Drogenvortest den Konsum von Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis aus. Kurz vor Mitternacht wurde ein 32-jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges in Arnstadt kontrolliert. Auch in diesem Fall reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Allen Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und sie wurden zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (jd)

