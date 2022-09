LPI-GTH: Berauscht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Am Montagabend zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde durch bisher Unbekannte eine Hausfassade in der Weinbergstraße mit Eiern beworfen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Zeugen, welche in diesem Bereich verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0232612/2022 zu melden. ...

