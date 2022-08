Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrugsfall

Waltershausen (ots)

Am Freitag, dem 19.08.2022, rief gegen 09:30 Uhr die vermeintliche Sicherheitszentrale ihrer Bank bei einer 85-Jährigen aus Waltershausen an. Diese wurde zu einer angeblichen Überweisung von 3.000 Euro befragt, welche sie jedoch nicht getätigt hatte. Im Laufe des Gesprächs wurde die Dame geschickt dazu gebracht, weitere 2.500 Euro zu überweisen. Durch das schnelle Eingreifen ihrer Bank konnten von diesem Betrag zumindest 500 Euro gerettet werden. Die Polizei warnt erneut davor, nach telefonischer Anweisung einfach Geld oder andere Wertsachen an einen unbekannten Empfänger zu überweisen oder zu übergeben. Bei Fragen oder Unklarheiten beenden Sie das Gespräch und wenden sich unter den bekannten Telefonnummern oder persönlich an Ihr Geldinstitut. (dg)

