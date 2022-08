LPI-GTH: Aufgefahren

Ilmenau (ots) - Eine Fahrt mit seinem BMW endete gestern für einen 19-Jährigen im Straßengraben. Gegen 00.50 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf der K52 von Wümbach in Richtung Langewiesen. Hierbei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer (21 Jahre) wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. ...

mehr