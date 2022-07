Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Einweggrills gestohlen

Arnstadt, Ichtershäuser- Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 29.07.2022 gegen 11:40 Uhr betrat ein 33- jähriger den Rewe- Markt und entwendete beim Rausgehen zwei Einweggrills. Ein Ladenmitarbeiter eilte dem 33-jährigen nach und nahm ihm beide Grills aus der Hand. Nachdem der 33- jährige durch den Ladenmitarbeiter angehalten wurde und in ein Büro zur Identitätsfeststellung folgen sollte, kam es zwischen beiden Personen zum Streit. Der 33- jährige versuchte hier den Ladenmitarbeiter mit einer Flasche von hinten gegen den Kopf zu schlagen, was misslang. Beim zweiten Mal jedoch traf er den Ladenmitarbeiter gegen die rechte Kopfseite. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten beleidigte und bedrohte der 33- jährige ebenfalls. Der 33- jährige wurde anschließend zur Polizeistation Arnstadt verbracht. Hier wurde mit ihm eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft erfolgte schließlich die Entlassung des 33- jährigen aus allen polizeilichen Maßnahmen. Der 33- jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Ladendiebstahls, Beleidigung und Bedrohung strafrechtlich verantworten.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell