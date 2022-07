Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich "Am Eich" in Langewiesen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines PKW befuhr die Ortsverbindungsstraße in Richtung Kompostieranlage, eine 59-jährige Radfahrerin fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden wich die Radfahrerin auf der schmalen Fahrbahn aus. Anschließend kam die Frau am Straßenrand zu Fall und verletzte sich schwer. Die 59-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich offenbar um einen roten PKW. Zeugenhinweise werden von der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0170215/2022) entgegengenommen. (jd)

