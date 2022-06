LPI-GTH: Dieseldiebstahl - Zeugenaufruf

Günthersleben-Wechmar (ots) - In den ersten Stunden des Sonntags wurde aus dem Carport eines frei zugänglichen Grundstücks in der Erfurter Landstraße im Ortsteil Wechmar ein Kleinkraftrad Simson Spatz in der Farbkombination rot-weiß entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter Tel. 03621/78-1124 mit Angabe der Nummer 0152959/2022 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: ...

mehr