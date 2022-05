Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzter nach Verkehrsunfall

Marksuhl-Dönges (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen gegen 09.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B84. Ein 69-jähriger Fahrer eines Suzuki Kraftrades fuhr von Richtung Dönges in Richtung Eisenach und überholte eine Fahrzeugkolonne. Beim Wiedereinscheren kam der Mann mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Graben und kam in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Mann verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro. (jd)

