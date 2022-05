Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Kraftfahrzeug- Zeugensuche

Gotha (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 03.45 Uhr und 14.25 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter die Beifahrerscheibe eines in der Margarthenstraße geparkten Seat. Aus dem PKW entwendeten der oder die Unbekannten unter anderem Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3.500 Euro. An einem neben dem Seat geparkten Audi wurde der Lack zerkratzt und ein Sachschaden von 3.000 Euro verursacht. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0117764/2022) entgegen. (jd)

