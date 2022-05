Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneuter Zeugenaufruf

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Auf der B176 zwischen Döllstädt und Dachwig ereignete sich am 30. April, gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall (ots vom 01.05.2022, 08.30 Uhr). Ein schwarzer PKW, möglicherweise VW Passat, überholte trotz Gegenverkehr. Dadurch musste der Fahrzeugführer eines Ford mit Anhänger stark abbremsen und stehen bleiben. Ein 21-jähriger Fahrer eines VW, welcher sich hinter dem Ford befand, fuhr in der Folge auf den Anhänger auf, kam von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der 21-Jährige wurde bei diesem Verkehrsunfall verletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 20.000 Euro. Laut einer Zeugenaussage soll sich hinter dem unbekannten Fahrzeug ein Motorrad befunden haben. Die Polizei sucht nun diesen Motorradfahrer als Zeugen zum Sachverhalt. Personen, die Angaben zu dem Motorradfahrer oder dem unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 06321-781124 (Bezugsnummer: 0100463/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

