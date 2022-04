Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit eskaliert

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Oberweg. Vorausgegangen war ein Streit bzw. eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Alle drei Personen fuhren gemeinsam in einem PKW, am Steuer saß ein 57 Jahre alter Mann. Am Ziel der Fahrt angekommen, vermochte der 55-Jährige, spätere Geschädigte das Fahrzeug nicht zu verlassen, wobei der Fahrer als auch der der 56 Jahre alte Tatverdächtige mit ihm in Streit gerieten. Die Unstimmigkeit gipfelt in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Geschädigte verletzt wurde. Er kam letztlich ins Krankenhaus. Ursächlich für das Verhalten der Beteiligten könnte die erhebliche Alkoholisierung sein, sowohl der Tatverdächtige als auch der Geschädigte wiesen Atemalkoholwerte von deutlich über 1 Promille auf. Der Fahrer stand nicht unter Alkohol. Den 56-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren. (db)

