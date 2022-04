Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In die falsche Bahn eingestiegen

Gotha (ots)

Am heutigen Morgen sorgte eine amtsbekannte 25-Jährige für einen Polizeieinsatz an der Waldbahnhaltestelle am Boxberg. Die Dame bestieg die Bahn am Krankenhaus, jedoch beabsichtigte sie offenbar in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Als sie ihren Irrtum bemerkte, versuchte sie den Fahrer zum Anhalten zu Nötigen und schrie herum. Ein aufmerksamer Fahrgast griff ein und so konnte schlimmeres bis zur nächsten Haltestelle verhindert werden. Sie stieg dort aus der Bahn aus, beruhigte sich dennoch nicht. Die eingesetzten Beamten der Gothaer Polizei brachten die Frau letztlich zur Dienststelle. Es zeigte sich, dass zusätzlich keinen gültigen Fahrschein besaß und somit erwarten die Dame nun entsprechende Strafverfahren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verließ die 25-Jährige die Dienststelle. (db)

