LPI-GTH: Berauscht im Straßenverkehr

Gotha (ots) - Am gestrigen Nachmittag kontrollierten Gothaer Polizeibeamte einen Mazda in der Oskar-Gründler-Straße. Am Steuer saß ein 21-Jähriger, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest reagierte auf Amphetamin und Cannabis. Die Fahrt war an dieser Stelle beendet und es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus. Den jungen Herrn erwartet jetzt Ordnungswidrigkeitenverfahren. (db) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

