Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - Täter ermittelt

Gotha (ots)

In der vergangen Nacht kam es in Gotha zu mehreren Sachbeschädigungsdelikten. Zunächst Unbekannte zerstörten die Scheiben von Einzelhandelsgeschäften in der Schönen Allee sowie der Seebergstraße und beschädigten die Baustellenabsicherung in der Stielerstraße. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Polizei Gotha umgehend Fahndungsmaßnahmen einleiten und die Ermittlungen aufnehmen. Nach kurzer Zeit konnten mehrere Tatverdächte im Alter von 16 und 17 Jahren identifiziert werden. Die Jugendlichen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. (db)

