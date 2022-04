LPI-GTH: Diesel entwendet- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 15. März und dem 11. April drangen bislang unbekannte Täter widerrechtlich in ein, sich in Renovierung befindliches, Mehrfamilienhaus in der Klausstraße ein. Der oder die Unbekannten entwendeten unter anderem diverse Werkzeuge sowie mehrere Gasthermen. Der Gesamtwert des Beutegutes wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen ...

