Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat- Zeugensuche

Branchewinda (Ilm-Kreis) (ots)

Am 29. März, gegen 10.30 Uhr wurde der Polizei Ilmenau ein Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten im Bereich der Bushaltestelle bekannt. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Automaten und öffneten ihn in der Folge. Es wurden Tabakwaren und Bargeld entwendet, weiterhin entstand am Zigarettenautomaten Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0072717/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell