Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Landkreis Gotha (ots)

Im Schutzbereich des Inspektionsdienstes Gotha wurden am Wochenende Verkehrskontrollen durchgeführt. In Gotha wurde ein 30-jähriger Fahrer eines Daimler festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 1,0 Promille. Eine 23 Jahre alte Fahrerin eines Daewoo führte das Fahrzeug ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, weiterhin reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. In Großfahner reagierte bei einem 27-jährigen Fahrer eines Opel ebenso ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Ein 33-Jähriger war in Waltershausen mit einem Seat unterwegs, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der Mann stand außerdem unter dem Einfluss berauschender Substanzen. Eine weitere Kontrolle eines Mopedfahrers in Waltershausen ergab, dass der 63-jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Test wies einen Wert von ungefähr 0,7 Promille auf, weiterhin war das Moped nicht versichert. Ein 45-jähriger Mann führte in Ohrdruf einen E-Scooter, ohne den notwenigen Versicherungsschutz. In allen Fällen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)

