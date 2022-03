LPI-GTH: Diebstahl von Firmengelände- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Am 24. März, gegen 10.45 Uhr befuhr ein Fahrer eines VW die Verbindungsstraße zwischen Ilmenau und Langewiesen, als er von einem schwarzen Audi an einer unübersichtlichen Stelle überholt wurde. In diesem Moment fuhr ein blauer Renault von Langewiesen Richtung Ilmenau, sodass der Fahrer des VW und der Fahrer des Renault nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand ausweichen und mit den Fahrzeugen bis ...

mehr