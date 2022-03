Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat abgerissen

Gotha (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte machten sich offenbar in der vergangenen Nacht an einem Zigarettenautomat nahe einer Pizzeria in der August-Creutzburg-Straße zu schaffen. Das Gerät wurde samt Bodenhalterung herausgerissen und mehrere Meter weit geschliffen und dann liegen gelassen. Es wurde offenbar nicht geöffnet. Beamte der Polizei Gotha stellten den Automat sicher. Es werden nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf die Täter haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 22092611) zu melden. (db)

