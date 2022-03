Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Möbel gestohlen - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Während die Gothaer Polizei sonst in der Regel nach Diebstählen von Fahrrädern oder Garteninventar ermittelt, war in der zurückliegenden Nacht ein Unbekannter offenbar auf der Suche nach einer Sitzgelegenheit. Der Täter begab sich auf das Gelände eines Möbelgeschäfts in Waltershausen in der Goethestraße. Dort entwendete er eine Sitzbank und ein Lounge Set im Gesamtwert von ca. 500 Euro. Die Gothaer Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0057027/2022) entgegengenommen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell