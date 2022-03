LPI-GTH: Zeugensuche nach Diebstahl

Drei Gleichen (Landkeis Gotha) (ots) - Am gestrigen Tag ereignete sich gegen 13.45 Uhr in der Ebersdorfgrundstraße ein Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger war mit seinem BMW in Richtung Gutenbergstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und letztlich von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und durchbrach dabei einen Zaun. Der Fahrer verletzte sich und kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Sowohl am PKW ...

