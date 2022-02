Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch- Zeugensuche

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom 23. Februar, 22.00 Uhr bis gestern, 13.45 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße einzudringen. Der oder die unbekannten Täter versuchten offenbar unter anderem die Hauseingangstür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0045852/2022) zu melden. (jd)

