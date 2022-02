Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Fußgänger

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 13.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Mönchhof". Hierbei befuhr ein 46-jähriger Fahrer eines Ford rückwärts die Straße "Am Mönchhof" und kollidierte dabei mit einer 85-jährigen Fußgängerin. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

