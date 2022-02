Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verhaftung

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag konnten Beamte der Landespolizeiinspektion Gotha einen Haftbefehl erfolgreich vollstrecken. Bei dem Gesuchten handelte es sich um einen 32-Jährigen. Er konnte gestern Nachmittag, gegen 15.30 Uhr in der Ortslage Luisenthal festgenommen und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. (db)

