Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schnuppertag bei der Polizei

Ilmenau

Der Job des Polizeibeamten ist einer der abwechslungsreichsten, interessantesten aber auch anspruchsvollsten Berufe, den es gibt. Wir gewährleisten die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und haben dabei immer ein offenes Ohr für die Anliegen jedes Einzelnen. Damit dies auch zukünftig gelingt, sind wir stets auf der Suche nach jungen und motivierten Kolleginnen und Kollegen. Die LPI Gotha bietet Ihnen als potentielle Bewerber an, sich einen persönlichen Eindruck des Berufsbildes vor Ort zu verschaffen. Diese Möglichkeit wird Ihnen am 23.02.2022 jeweils um 13.00 Uhr und 15.00 Uhr in Ihrer Polizeiinspektion Ilmenau geboten. Im Rahmen von Führungen kann den Polizeibeamtinnen und -beamten bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut werden, um einen Einblick in die Vielfalt des Polizeiberufes zu erhalten. Wir bitten um Anmeldung bis 14:00 Uhr des Vortages entweder telefonisch unter: 03621 78-1805 oder per E-Mail an nachwuchs.lpigth@polizei.thueringen.de. Eine FFP2-Maske ist mitzuführen. Der Schnuppertag findet unter Einhaltung der 3G-Regelung statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. (jd)

