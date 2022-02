Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unter dem Einfluss von Amphetamin geriet ein 23-jähriger Audi-Fahrer am Samstagabend in der Waltershäuser Straße in eine Polizeikontrolle. Nach einem erfolgten positiven Vortest musste der Mann mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. (av)

