Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichentafel gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag montierte ein noch unbekannter Dieb eine Kennzeichentafel von einem Pkw Ford in der Pfullendorfer Straße ab. Sollte er dabei von einem Zeugen beobachtet worden sein, so möge sich dieser bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0041543/2022 melden. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell