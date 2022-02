Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine 51-jährige Frau parkte am Samstagmorgen ihren Pkw KIA auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schönen Allee. Als sie von ihrem Einkauf wieder zurück kam, stellte sie frische Unfallschäden an ihrem Fahrzeug fest. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Aus dem Grund erbittet sich die Polizei in Gotha Zeugenhinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0041513/2022. (av)

