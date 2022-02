Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Die Polizei in Gotha sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an zwei Pkw. In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Bergallee an zwei dort abgestellten Pkw jeweils der linke Außenspiegel abgetreten. An einem der beiden Fahrzeuge, einem VW Polo, wurde zudem der Heckscheibenwischer abgerissen. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0041538/2022 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell