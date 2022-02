Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in leerstehendem Gebäude - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude kam es am Sonntagmorgen gegen 00:00 Uhr in der Spohrstraße. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0036245/2022 entgegen. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell