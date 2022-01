Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat- Zeugensuche

Drei Gleichen/Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es in Wechmar in der Schwabhäuser Straße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Gegen 03.40 Uhr hebelten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf, entwendeten mehrere Zigarettenschachteln und verursachten außerdem einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0016999/2022) entgegen. (jd)

