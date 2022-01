Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Neubauhäuser

Ilmenau (ots)

Ungebetenen Besuch gab es im Laufe der Silvesternacht auf der Baustelle der Neubauhäuser "Am Ilmufer" hinter der Schwimmhalle. Dort kam es zu einem Einbruch in mehrere Rohbauten, die bislang unbekannten Einbrecher entwendeten dort LED-Baustrahler, Starkstromkabel und weiteres Werkzeug. Hierzu wurden mehrere Bautüren gewaltsam geöffnet und somit auch beschädigt. Wer in diesem Zusammenhang möglicherweise Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 03677-601124 in Verbindung zu setzen. Vielen Dank. (ef)

